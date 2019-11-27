NASA показало концепт роботизированного лунного модуля, фото: NASA

https://racurs.ua/n130047-nasa-pokazalo-koncept-robotizirovannogo-lunnogo-modulya-foto.html

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Роботизированный лунный модуль разработан сотрудникам NASA.

Аппарат сможет доставить в полярные регионы ровер. Об этом сообщается на сайте агентства.

Технология способна поддерживать максимальную точность при любой массе груза. Для инженеров это было главной задачей.

Модуль сможет доставить ровер на один из полюсов спутника Земли. Его масса составляет 300 кг.

По словам разработчиков, специалисты использовали однострунные системы, минимальные механизмы и современные технологии. Они считают, что новые решения помогут избежать опасностей и улучшат работу роверов.

Это сделало проект проще, — сообщил ведущий инженер Логан Кеннеди.

В разработке модуля приняли участие различные центры NASA.

Ранее сообщалось, что Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами.