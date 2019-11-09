Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами, фото — Boeing

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NASA получило от Boeing проект нового лунного посадочного модуля. Благодаря меньшему количеству этапов полета, он способен доставить людей на Луну быстрее, безопаснее и дешевле, чем другие существующие программы.

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Boeing откликнулся на объявленный НАСА тендер по созданию населенного посадочного лунного модуля и представил собственную концепцию HLS (Boeing Human Lander System). Она отличается меньшим количеством этапов, чем у других проектов: пять против одиннадцати, сообщается на сайте корпорации.

Мы разработали концепцию «Наименьшее количество шагов до Луны», которая сокращает количество сложных этапов и обеспечивает безопасный и прямой путь к поверхности Луны, — рассказал старший вице-президент по космическим программам Boeing и глава Boeing Defense, Space & Security Джим Чилтон.

Например, компания предлагает обойтись без дополнительного оборудования, необходимого для схода с лунной орбиты и посадки. Новый корабль должен будет делать это самостоятельно.

В основе HLS лежит Boeing CST-100 Starliner — проект, который может стать первым пилотируемым многократным космическим кораблем американского производства.

Starliner был успешно испытан 4 ноября. Проверялась система аварийного спасения корабля. Ускоритель смог разогнать капсулу до 650 миль в час (1045 км/ч) всего за пять секунд.

Основной козырь Boeing — меньшее количество этапов на пути к Луне. К этому же стремятся все конкуренты, включая организацию SpaceX.

Недавно Илон Маск заявил о том, что ориентировочная стоимость вывода 100 тонн груза на низкую околоземную орбиту кораблем Starship, который сейчас строится, составит от 2 млн долл.

Однако следует учитывать, что для достижения Луны и Марса, потребуется гораздо больше топлива, а полезная нагрузка значительно сократится. Многое зависит и от типа горючего, которое влияет на эффективность работы двигателей и на стоимость полета.

Решение NASA по выбору проекта для полета на Луну обнародуют в 2020 году. Агентство получило все проекты и его специалисты начали оценивать эффективность каждого из них. Полет к Луне запланирован на 2024 год.