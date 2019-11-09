Boeing буде доставляти людей на Місяць прямими рейсами, фото — Boeing

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NASA отримало від Boeing проект нового місячного посадкового модуля. Завдяки меншій кількості етапів польоту, він здатний доставити людей на Місяць швидше, безпечніше і дешевше, ніж інші існуючі програми.

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Boeing відгукнувся на оголошений НАСА тендер зі створення населеного посадкового місячного модуля і представив власну концепцію HLS (Boeing Human Lander System). Вона відрізняється меншою кількістю етапів, ніж у інших проектів: п’ять проти одинадцяти, повідомляється на сайті корпорації.

Ми розробили концепцію «Найменша кількість кроків до Місяця», яка скорочує кількість складних етапів і забезпечує найбезпечніший і прямий шлях до поверхні Місяця, — розповів старший віце-президент з космічних програм Boeing і глава Boeing Defense, Space & Security Джим Чілтон.

Наприклад, компанія пропонує обійтися без додаткового обладнання, необхідного для сходу з місячної орбіти і посадки. Новий корабель повинен буде робити це самостійно.

В основі HLS лежить Boeing CST-100 Starliner — проект, який може стати першим пілотованим багаторазовим космічним кораблем американського виробництва.

Starliner був успішно випробуваний 4 листопада. Перевірялася система аварійного порятунку корабля. Прискорювач зміг розігнати капсулу до 650 миль на годину (1045 км/год) всього за п’ять секунд.

Основний козир Boeing — менша кількість етапів на шляху до Місяця. До цього ж прагнуть все конкуренти, включно з організацією SpaceX.

Нещодавно Ілон Маск заявив про те, що орієнтовна вартість виведення 100 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту кораблем Starship, який нині будується, складе від 2 млн дол.

Однак варто враховувати, що для досягнення Місяця і Марса, буде потрібно набагато більше палива, а корисне навантаження значно скоротиться. Багато що залежить і від типу пального, що впливає на ефективність роботи двигунів і на вартість польоту.

Рішення НАСА щодо вибору проекту для польоту на Місяць оприлюднять у 2020 році. Агентство отримало усі проекти і його фахівці почали оцінювати ефективність кожного з них. Політ до Місяця заплановано на 2024 рік.