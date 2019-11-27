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NASA показало концепт роботизованого місячного модуля, фото: NASA

NASA показало концепт роботизованого місячного модуля (ФОТО)

27 лис 2019, 22:25
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Роботизований місячний модуль розроблено співробітникам NASA.

Аппарат зможе доставити в полярні регіони ровер. Про це повідомляється на сайті агентства.

Технологія здатна підтримувати максимальну точність при будь-якій масі вантажу. Для інженерів це було головним завданням.

Модуль зможе доставити ровер на один з полюсів супутника Землі. Його маса становить 300 кг.

За словами розробників, спеціалісти використали однострунні системи, мінімальні механізми та сучасні технології. Вони вважають, що нові рішення допоможуть уникнути небезпек і поліпшити роботу роверів.

NASA показало концепт роботизованого місячного модуля, фото: NASA

Це зробило проект простішим, — повідомив провідний інженер Логан Кеннеді.

В розробці модуля взяли участь різні центри NASA.

Раніше повідомлялось, що Boeing буде доставляти людей на Місяць прямими рейсами.

Джерело: Ракурс


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