Меру Львова Садовому обрано запобіжний захід, фото: "Голос"

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому.

Чиновника звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн. Прокуратура просила призначити заставу у розмірі 50 млн грн.

Сам Садовий заявив, що у його родини немає таких коштів. Він повідомив, що йому доведеться щось продавати, якщо суд ухвалить рішення про заставу.

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили, що йдеться про справу, у межах якої обшуки у міськраді Львова проводились у 2016 році. Його декілька разів також викликали на допит у Генпрокуратуру.

Нагадаємо, у листопаді Андрій Садовий отримав офіційну підозру від правоохоронців. Прокурори підозрюють мера Львова у зловживанні владою під час реалізації земельної ділянки під індустріальний парк.