Південна Корея і Японія перехопили бомбардувальники ВСК РФ, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n130045-pivdenna-koreya-i-yaponiya-perehopyly-bombarduvalnyky-vsk-rf.html

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Стратегічні бомбардувальники Повітряно-космічних сили Російської Федерації перехоплені літками Японії та Південної Кореї.

Військові союзників відреагували на дії російської сторони. Про це повідомляє «Голос Америки».

Військові стежили за російськими стратегічними бомбардувальниками над нейтральними водами Японського і Східно-Китайського морів. У повітря було піднято винищувачі F-15 і F-16 Південної Кореї, а також F-2, які належать Японії. В Міноборони Російської Федерації цю інформацію підтвердили.

Літаки супроводжували екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На окремих етапах маршруту, як повідомляють журналісти, пілоти літаків навіть бачили один одного.

Нагадаємо, у травні над Балтикою угорські літаки Gripen 14, що базуються на литовському аеродромі «Шяуляй», підняли за тривогою. Вони перехопили російські Су-27 та Іл-22.