Южная Корея и Япония перехватили бомбардировщики ВСК РФ, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n130045-ujnaya-koreya-i-yaponiya-perehvatili-bombardirovschiki-vsk-rf.html

Ракурс

Стратегические бомбардировщики Воздушно-космических силы Российской Федерации перехвачены самолетами Японии и Южной Кореи.

Военные союзников отреагировали на действия российской стороны. Об этом сообщает «Голос Америки».

Военные следили за российскими стратегическими бомбардировщиками над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. В воздух были подняты истребители F-15 и F-16 Южной Кореи, а также японские F-2. В Минобороны Российской Федерации эту информацию подтвердили.

Самолеты сопровождали экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На отдельных этапах маршрута, как сообщают журналисты, пилоты военных судов даже видели друг друга.

Напомним, в мае над Балтикой венгерские самолеты Gripen 14 основанные на литовском аэродроме «Шяуляй», подняли по тревоге. Они перехватили российские Су-27 и Ил-22.