Ракурсhttps://racurs.ua/
Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по насилию на Майдане в 2014 году, фото: Офис президента
Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по насилию на Майдане в 2014 годуhttps://racurs.ua/n130044-ryaboshapka-anonsiruet-sledstvennye-eksperimenty-po-nasiliu-na-maydane-v-2014-godu.htmlРакурс
Дела Майдана требуют проведения ряда следственных экспериментов.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил с соответствующим заявлением в Киеве. Об этом сообщает «УНИАН».
Организуют мероприятия, которые помогут узнать больше о применении насилия на Майдан пять лет назад. Публично раскрывать детали, по мнению прокурора, сейчас не стоит.
Сейчас мы решаем вопрос, — отметил Рябошапка.
Он добавил, что такие действия нужно было провести в 2014 году. По словам Рябошапки, большинство производств по делам Майдана еще не завершены.
Ничего особо сложного в этом нет, — считает чиновник.
По его мнению, следственные эксперименты помогут правоохранителям установить тех, кто совершил преступления.
Ранее Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), рассказал о планах ведомства. Он сообщил, что ГБР получит 50−60 дел по расстрелу людей на Майдане в 2014 году. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит львиную долю уголовных производств.
Загрузка...