Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по насилию на Майдане в 2014 году, фото: Офис президента

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Дела Майдана требуют проведения ряда следственных экспериментов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил с соответствующим заявлением в Киеве. Об этом сообщает «УНИАН».

Организуют мероприятия, которые помогут узнать больше о применении насилия на Майдан пять лет назад. Публично раскрывать детали, по мнению прокурора, сейчас не стоит.

Сейчас мы решаем вопрос, — отметил Рябошапка.

Он добавил, что такие действия нужно было провести в 2014 году. По словам Рябошапки, большинство производств по делам Майдана еще не завершены.

Ничего особо сложного в этом нет, — считает чиновник.

По его мнению, следственные эксперименты помогут правоохранителям установить тех, кто совершил преступления.

Ранее Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), рассказал о планах ведомства. Он сообщил, что ГБР получит 50−60 дел по расстрелу людей на Майдане в 2014 году. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит львиную долю уголовных производств.