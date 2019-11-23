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Дело Майдана: материалы распределят между правоохранительными ведомствами, фото: "Свобода слова Савика Шустера"

Дело Майдана: материалы распределят между правоохранительными ведомствами

23 ноя 2019, 12:16
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Дела Майдана распределят между правоохранительными ведомствами.

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Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), рассказал о планах. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, всего есть 114 дел о расстреле участников протестов на Майдане в 2014 году. Из них 50−60 передадут в Государственное бюро расследований. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит львиную долю уголовных производств, а Нацполиции и Службе безопасности Украины (СБУ) передадут небольшое количество.

Труба отметил, что поддерживает решение о переходе следователей из Генпрокуратуры, которые вели дела Майдана, к ГБР. Они должны завершить расследование.

Ранее Евгения Закревская, адвокат семей героев Небесной сотни, объявила голодовку. Она рассказала, что свои действия остановит, если украинский парламент примет соответствующую поправку. По ее мнению, народные депутаты должны разрешить перейти следователем Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, в ГБР без конкурса.

Источник: Ракурс


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