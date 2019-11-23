Справа Майдану: матеріали розподілять між правоохоронними відомствами, фото: "Свобода слова Савіка Шустера"

https://racurs.ua/ua/n129836-sprava-maydanu-materialy-rozpodilyat-mij-pravoohoronnymy-vidomstvamy.html

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Справи Майдану розподілять між правоохоронними відомствами.

Роман Труба, глава Державного бюро розслідувань (ДБР), розповів про плани. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, всього є 114 справ про розстріл учасників протестів на Майдані у 2014 році. З них 50−60 передадуть у Державне бюро розслідувань. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримає левову частку кримінальних проваджень, а Нацполіція і Служба безпеки України (СБУ) розгляне невелику кількість.

Труба зазначив, що підтримує рішення про перехід слідчих з Генпрокуратури, які до того вели справи Майдану, до ДБР. Вони мають завершити розслідування.

Раніше Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної сотні, оголосила голодування. Вона розповіла, що свої дії зупинить, якщо український парламент прийме відповідну поправку. На її думку, народні депутати мають дозволити перейти слідчим Генпрокуратури, котрі займалися розслідуванням справ Майдану, до ДБР без конкурсу.