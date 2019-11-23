В Ванкувері заборонять туристам і жителям міста використовувати одноразовий пластик, фото: pixabay

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Одноразовий пластик заборонять використовувати у Ванкувері.

Влада канадського міста не хоче, щоб громадяни використовували ці вироби одноразового застосування. Про це повідомляється на сайті міськради.

У документі зазначено, що на території міста не можна буде використовувати пластикові трубочки для пиття та одноразові пакети. На думку чиновників, ініціатива дозволить покращити екологію.

В повідомленні також йдеться про те, що одноразові чашки обкладатимуться митом у 25 центів. Це стосується навіть посуду, який зроблено з паперу (те саме стосується й паперових пакетів).

Заборони почнуть вводити поступово. В мерії вважають, що у підприємців буде час для пошуку альтернативи. Нові норми почнуть діяти з квітня 2021-го року після відповідного голосування депутатами.

Відмова від використання одноразового пластику — глобальна ініціатива. Країни поступово вводять заборони, які здатні вплинути на розповсюдження цих товарів.

Нагадаємо, у травні в Женеві представники 187 країн світу ухвалили угоду щодо боротьби з пластиковими відходами. Документ затвердили як доповнення до ухваленої у 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.