В Ванкувере запретят туристам и жителям города использовать одноразовый пластик, фото: pixabay

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Одноразовый пластик запретят использовать в Ванкувере.

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Власти канадского города не хотят, чтобы граждане использовали эти изделия однократного применения. Об этом сообщается на сайте горсовета.

В документе указано, что на территории города нельзя будет использовать пластиковые трубочки для питья и одноразовые пакеты. По мнению чиновников, инициатива позволит улучшить экологию.

В сообщении также говорится о том, что одноразовые чашки облагаться пошлиной в 25 центов. Это касается даже посуды, сделанной из бумаги (то же касается и бумажных пакетов).

Запреты начнут вводить постепенно. В мэрии считают, что у предпринимателей будет время для поиска альтернативы. Новые нормы начнут действовать с апреля 2021 года после соответствующего голосования депутатами.

Отказ от использования одноразового пластика — глобальная инициатива. Страны постепенно вводят запреты, которые способны повлиять на распространение этих товаров.

Напомним, в мае в Женеве представители 187 стран мира приняли соглашение по борьбе с пластиковыми отходами. Документ был утвержден в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.