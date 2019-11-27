Рябошапка анонсує слідчі експерименти щодо насильства на Майдані, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130044-ryaboshapka-anonsuie-slidchi-eksperymenty-schodo-nasylstva-na-maydani.html

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Справи Майдану потребують проведення низки слідчих експериментів.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка виступив з відповідною заявою в Києві. Про це повідомляє «УНІАН».

Організують заходи, які допоможуть дізнатись більше щодо застосування насильства на Майдані п’ять років тому. Публічно розкривати деталі, на думку прокурора, зараз не варто.

Наразі ми вирішуємо питання, — зазначив Рябошапка.

Він додав, що такі дії потрібно було провести у 2014 році. За словами Рябошапки, більшість проваджень у справах Майдану ще не завершені.

Нічого особливо складного в цьому немає, — вважає чиновник.

На його думку, слідчі експерименти допоможуть правоохоронцям встановити тих, хто скоїв злочини.

Раніше Роман Труба, глава Державного бюро розслідувань (ДБР), розповів про плани відомства. Він повідомив, що ДБР отримає 50−60 справ щодо розстрілу людей на Майдані у 2014 році. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримає левову частку кримінальних проваджень.