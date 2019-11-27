Невеликі дози наркотику позбавлять залежності від алкоголю – вчені, фото: pixabay

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Залежність від алкоголю допоможуть вилікувати невеликі дози наркотику.

Дисоціативний препарат кетамін дозволяє послабити спогади про минуле. Про це повідомляє журнал Nature Communications.

Американські науковці на чолі з Девідом Епштейном займались вивченням зловживання наркотиками. Спеціалісти досліджували вплив препарату на організм людини.

Експерти визначили, що залежність є результатом розладу пам’яті. Люди починають асоціювати алкоголь чи наркотики з позитивними емоціями, які з’являються після їх вживання.

Ми намагаємося стерти ці спогади, щоб зупинити процес і передбачити рецидиви, — зазначив Девід Епштейн.

За словами медиків, кетамін є анестетиком. Його в невеликих дозах використовують для лікування важкої депресії.

Раніше вчені заявили, що червоне вино може стати джерелом нового способу лікування депресії. У ньому міститься рослинна сполука резвератрол. Вона виявляє антистресові ефекти, блокуючи фермент, пов’язаний з контролем стресу в мозку.