Небольшие дозы наркотика помогут вылечить алкогольную зависимость - ученые, фото: pixabay

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Зависимость от алкоголя помогут вылечить небольшие дозы наркотика.

Диссоциативный препарат кетамин позволяет ослабить воспоминания о прошлом. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Американские ученые во главе с Дэвидом Эпштейном занимались изучением злоупотребления наркотиками. Специалисты исследовали влияние препарата на организм человека.

Эксперты определили, что зависимость является результатом расстройства памяти. Люди начинают ассоциировать алкоголь или наркотики с положительными эмоциями, которые появляются после их употребления.

Мы стараемся стереть эти воспоминания, чтобы остановить процесс и предусмотреть рецидивы, — отметил Дэвид Эпштейн.

По словам медиков, кетамин является анестетиком. Его в небольших дозах используют для лечения тяжелой депрессии.

Ранее ученые заявили, что красное вино может стать источником нового способа лечения депрессии. В нем содержится растительное соединение резвератрол. Оно обнаруживает антистрессовые эффекты, блокируя фермент, связанный с контролем стресса в мозге.