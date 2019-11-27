Туск назвал Трампа «главной проблемой» для Европейского Союза, фото: flickr

https://racurs.ua/n130042-tusk-nazval-trampa-glavnoy-problemoy-dlya-evropeyskogo-souza.html

Ракурс

Дональд Туск, президент Европейского Совета, считает президента США Дональда Трампа главной проблемой для Европейского Союза.

Он негативно оценивает действия американского лидера. Об этом чиновник рассказал в интервью Die Zeit.

По словам Туска, Трамп открыто выступает против единой Европы. Это не позволяет экономическому сообществу полноценно функционировать.

Он поддерживает Brexit и молится за распад союза, — говорит европейский чиновник.

Туск добавил, что действия Трампа направлены на ослабление ЕС. Это он считает главной проблемой Евросоюза.

Ранее Дональд Туск выразил обеспокоенность со стороны Европейского Союза из-за преследования пятого президента Петра Порошенко. По словам председателя Европейской народной партии, он лично знает, что такое политические преследования и утверждает, что они не принесут Украине пользы.