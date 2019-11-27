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Туск назвал Трампа «главной проблемой» для Европейского Союза, фото: flickr
Туск назвал Трампа «главной проблемой» для Европейского Союзаhttps://racurs.ua/n130042-tusk-nazval-trampa-glavnoy-problemoy-dlya-evropeyskogo-souza.htmlРакурс
Дональд Туск, президент Европейского Совета, считает президента США Дональда Трампа главной проблемой для Европейского Союза.
Он негативно оценивает действия американского лидера. Об этом чиновник рассказал в интервью Die Zeit.
По словам Туска, Трамп открыто выступает против единой Европы. Это не позволяет экономическому сообществу полноценно функционировать.
Он поддерживает Brexit и молится за распад союза, — говорит европейский чиновник.
Туск добавил, что действия Трампа направлены на ослабление ЕС. Это он считает главной проблемой Евросоюза.
Ранее Дональд Туск выразил обеспокоенность со стороны Европейского Союза из-за преследования пятого президента Петра Порошенко. По словам председателя Европейской народной партии, он лично знает, что такое политические преследования и утверждает, что они не принесут Украине пользы.
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