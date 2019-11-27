СБУ разоблачила нарколаборатории с миллионными оборотами, фото: Офис президента

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Две нарколаборатории разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на юге страны.

Злоумышленники заказывали прекурсоры для производства психотропных в интернете и распространяли «товар» через дилеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В этих действиях подозревают четверых местных жителей. Они организовали наркобизнес по производству и сбыту метамфетамина. Лаборатория действовала в квартире одного из участников группы.

По информации правоохранителей, каждый месяц с «конвейера» нарколаборатории «сходило» до 2 кг психотропного вещества. Стоимость оценивают на сумму более миллиона гривен по расценкам черного рынка.

Сотрудники СБУ изъяли готовый «товар», а также оборудования для его изготовления. Найденные записи с данными о заказчиках и наркотрафике.

На Николаевщине также разоблачили нарколабораторию с миллионным оборотом. Производство злоумышленники оборудовали в частном доме в одном из населенных пунктов Новобугского района. Наркотики отправляли дилерам по почте.

Напомним, в сентябре в Днепре СБУ разоблачила оптового торговца наркотиками. Правоохранители разоблачили местного жителя, который через интернет сбывал оптовые партии наркотиков и психотропных веществ.