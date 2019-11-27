СБУ викрила нарколабораторії з мільйонними оборотами, фото: Офис президента

https://racurs.ua/ua/n130041-sbu-vykryla-narkolaboratoriyi-z-milyonnymy-oborotamy-foto.html

Ракурс

Дві нарколабораторії викрили співробітники Служби безпеки України (СБУ) на півдні країни.

Зловмисники замовляли прекурсори для виробництва психотропів в інтернеті і розповсюджували «товар» через дилерів. Про це повідомляється на сайті відомства.

У цих діях підозрюють чотирьох місцевих мешканців. Вони організували наркобізнес із виробництва та збуту метамфетаміну. Лабораторія діяла у квартирі одного із учасників групи.

За інформацією правоохоронців, кожен місяць з «конвеєра» нарколабораторії «сходило» до 2 кг психотропної речовини. Вартість оцінюється на суму понад мільйон гривень за розцінками чорного ринку.

Співробітники СБУ вилучили готовий «товар», а також обладнання для його виготовлення. Знайдені записи з даними про замовників та наркотрафіку.

На Миколаївщині також було викрито нарколабораторію із мільйонним оборотом. Виробництво зловмисники обладнали в приватній садибі в одному із населених пунктів Новобузького району. Наркотики відправляли дилерам поштою.

Нагадаємо, у вересні у Дніпрі СБУ викрила оптового торговця наркотиками. Правоохоронці викрили місцевого жителя, котрий через мережу інтернет збував оптові партії наркотиків та психотропних речовин.