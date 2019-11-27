Екс-глава адміністрації Порошенка очолив осередок харківської «Опозиційної платформи - За життя», фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130040-eks-glava-administraciyi-poroshenka-ocholyv-oseredok-harkivskoyi-opozyciynoyi-platformy.html

Ракурс

Ігоря Райніна обрали головою харківської обласної організації «Опозиційна платформа — За життя».

Раніше він очолював адміністрацію п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляється на порталі KharkivToday.

Місцеве видання оприлюднило відео з закритого засідання політсили з виступом Райніна. Під час промови він подякував своєму новому патрону Юрію Бойку.

На його думку, слід об'єднуватися і застосовувати зусилля, щоб бути корисними і потрібними для українського громадянина. Досвід і вміння він планує застосовувати для досягнення мети.

Дякую за підтримку, Юрій Анатолійович, спасибі ще раз, — звернувся у виступі Райнін до Бойка.

Ігор Райнін займав посаду заступника глави Адміністрації президента України з 17 листопада 2014 року по 3 лютого 2015. До серпня 2016 року очолював Харківську обласну державну адміністрацію.

Раніше приймальню народного депутата Юрія Бойка у Харкові облили червоною фарбою. Червоними стали двері, вікна та фасад будівлі.