День турборежиму: Стефанчук пропонує голосувати Раді тільки у четвер, скріншот відео

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Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук готовий запровадити єдину дату голосування і відвести для цього, наприклад, четвер.

Стефанчук вважає, що парламенту достатньо одного дня ухвалення рішень. Про це він повідомив під час лекції в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, повідомляє сайт парламенту.

Якщо потрапляєш у Регламент Ради, ти нічого не можеш зробити і твій рух сповільнюється до мікрометрів, — розповів Стефанчук.

На його переконання, необхідно збалансувати швидкість прийняття необхідних рішень із забезпеченням їх якості. Це має стати предметом «діалогу задля внесення змін в Регламент та реформування роботи парламенту».

Тому монобільшість має намір запропонувати розділити розгляд законопроекту на дві стадії: обговорення і прийняття рішення.

На прийняття рішення відводиться один день, умовно кажучи, четвер. Це день, коли приймаються тільки результативні рішення за результатами обговорення, проведених публічних дебатів, — заявив Стефанчук.

Він вкотре розкритикував таке явище як законодавчий або поправочний спам, назвавши його «зловживання правом».

Наразі ця конструкція передбачена Цивільним кодексом України і нардеп має права зловживати своїм правом, — заявив перший віце-спікер.

Нагадаємо, що Стефанчук нещодавно потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про компенсації, які він отримує за службове житло. Компенсацію за житло отримали 120 депутатів. У переліку був і перший віце-спікер. У його декларації за 2018 рік вказувалося, що Стефанчуки проживали у квартирі, що належить Тетяні Ситарук — тезці його тещі.