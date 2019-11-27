День турборежима: Стефанчук предлагает голосовать Раде только в четверг, скриншот видео

https://racurs.ua/n130039-den-turborejima-stefanchuk-predlagaet-golosovat-rade-tolko-v-chetverg.html

Ракурс

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук готов предложить единую дату голосования и отвести для этого, например, четверг.

Стефанчук считает, что парламенту достаточно одного дня для принятия решений. Об этом он сообщил во время лекции в Украинской школе законотворчества Института законодательства Верховной Рады Украины, сообщает сайт парламента.

Когда попадаешь в Регламент Рады, ты ничего не можешь сделать и твое движение замедляется до микрометров, — рассказал Стефанчук.

По его убеждению, необходимо сбалансировать скорость принятия необходимых решений с обеспечением их качества. Это должно стать предметом «диалога для внесения изменений в Регламент и реформирования работы парламента».

Поэтому монобильшинство намерено предложить разделить рассмотрение законопроекта на две стадии: обсуждение и принятие решения.

На принятие решения отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждений, публичных дебатов, — заявил Стефанчук.

Он в очередной раз раскритиковал такое явление как законодательный или поправочный спам, назвав его «злоупотребление правом».

Сейчас эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины и нардеп имеет право злоупотреблять своим правом, — заявил первый вице-спикер.

Напомним, что Стефанчук недавно попал в скандал, когда СМИ узнали о компенсации, которые он получает за служебное жилье. Компенсацию за жилье получили 120 депутатов. В перечне был и первый вице-спикер. В его декларации за 2018 год указывалось, что Стефанчуки проживали в квартире, принадлежащей Татьяне Ситарук — тезке его тещи.