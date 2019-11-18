Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129593-stefanchuk-kompensiruut-arendu-kvartiry-v-kieve-kotoruu-sdaet-tezka-ego-teschi-smi.html

Ракурс

Компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн получили 120 депутатов Верховной Рады нового IX созыва. Вероятно, часть депутатов получили компенсацию за сентябрь и октябрь, в то время как остальные — только за октябрь.

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Среди этого списка — первый вице-спикер Руслан Стефанчук. В его декларации за 2018 год указывалось, что Стефанчуки проживали в квартире площадью 101,8 кв. м, принадлежащей Татьяне Ситарук. Об этом сообщает общественное движение «Честно» со ссылкой на данные Портала открытых данных ВРУ.

По информации СМИ, мать жены Стефанчука зовут Татьяна Ситарук.

В комментарии общественному движению Стефанчук подтвердил, что до сих пор там живет. По его словам, в этом году он платит за квартиру арендную плату.

На вопрос о том, платит ли он за аренду квартиры матери жены, Стефанчук ответил, что платит «арендодателю по договору — владельцу квартиры».

Согласно нормам законодательства, компенсация надеется народным депутатам, которые не имеют жилья в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от Киева. Такие депутаты могут получить компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера.

Напомним, недавно движение «Честно» разоблачил нескольких народных избранников на кнопкодавстве. Случаи кнопкодавства произошли 14 ноября во время голосования за предложение спикера пригласить на следующее заседание Рады детей и предоставить им возможность выступить.