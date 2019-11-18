В Украине планируют упростить регистрацию такси, фото: Википедия

https://racurs.ua/n129592-v-ukraine-planiruut-uprostit-registraciu-taksi.html

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Регистрация такси в Украине может быть упрощена.

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Украинское правительство рассматривает такую возможность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Лицензию заменят на сообщение. Подобное решение станет одним из главных в получении права на осуществление деятельности такси.

В заявлении ведомства указано, что новый законопроект дерегулирует процедуру приобретения права на данную деятельность. Речь идет о такси и легковых автомобилях на заказ.

Укртрансбезопасности предлагают предоставить право проводить контроль за деятельностью такси. Сотрудники смогут осуществлять «контрольное приобретение услуг». Подобная возможность позволяет определить, придерживается ли перевозчик норм законодательства об автомобильном транспорте.

Напомним, в октябре в пропрезидентской партии «Слуга народа» предложили обложить налогами водителей такси. С предложением выступил помощник народного депутата Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко.