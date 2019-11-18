В Україні планують спростити реєстрацію таксі, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129592-v-ukrayini-planuut-sprostyty-reiestraciu-taksi.html

Ракурс

Реєстрація таксі в Україні може бути спрощена.

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Український уряд розглядає таку можливість. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Ліцензію замінять на повідомлення. Подібне рішення стане одним з головних в отриманні права на здійснення діяльності таксі.

У заяві відомства зазначено, що новий законопроект дерегулює процедуру набуття права на цю діяльність. Йдеться про таксі і легковими автомобілями на замовлення.

Укртрансбезпеці пропонують надати право проводити контроль за діяльністю таксі. Співробітники зможуть здійснювати «контрольне придбання послуг». Подібна можливість дозволяє визначити, чи дотримується перевізник норм законодавства про автомобільний транспорт.

Нагадаємо, в жовтні в пропрезидентської партії «Слуга народу» запропонували обкласти податками водіїв таксі. З пропозицією виступив помічник народного депутата Данила Гетманцева Дмитро Михайленко.