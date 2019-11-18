Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129593-stefanchuku-kompensuut-orendu-kvartyry-u-kyievi-yaku-zdaie-tezka-yogo-teschi-zmi.html

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Компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн отримали 120 депутатів Верховної Ради нового IX скликання. Ймовірно, частина депутатів отримали компенсацію за вересень та жовтень, в той час як інші — лише за жовтень.

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Серед цього переліку — перший віце-спікер Руслан Стефанчук. У його декларації за 2018 рік вказувалося, що Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв. м, що належить Тетяні Ситарук. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» з посиланням на дані Порталу відкритих даних ВРУ.

За інформацією ЗМІ, матір дружини Стефанчука звати Тетяна Ситарук.

У коментарі громадському руху Стефанчук підтвердив, що досі там проживає. За його словами, у цьому році він сплачує за квартиру орендну плату.

На запитання про те, чи сплачує за оренду квартири матері дружини, Стефанчук відповів, що платить «орендодавцю за договором — власнику квартири».

Згідно з нормами законодавства, компенсація надіється народним депутатам, які не мають житла в столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 км від Києва. Такі депутати можуть отримати компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера.

Нагадаємо, нещодавно рух «Чесно» викрив кількох народних обранців на неособистому голосуванні. Випадки кнопкодавства сталися 14 листопада під час голосування за пропозицію спікера запросити на наступне засідання Ради дітей і надати їм можливість виступити.