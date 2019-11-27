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Космическая возмездие за украденные унитазы: на МКС сломались туалеты и космонавты надели подгузники, фото: spaceflight
Космическое возмездие за украденные унитазы: на МКС сломались туалеты и космонавты надели подгузникиhttps://racurs.ua/n130038-kosmicheskaya-vozmezdie-za-ukradennye-unitazy-na-mks-slomalis-tualety-i-kosmonavty-nadeli.htmlРакурс
На Международной космической станции (МКС) сломались туалеты и космонавты надели подгузники.
Об этом стало известно из переговоров космонавтов со специалистами на Земле. Их транслировали на YouTube-канале NASA.
Итальянский космонавт Лука Пармитано рассказал, что в американском сегменте на туалете засветился индикатор неисправности. В российском — сигнализирующий о переполненном баке.
Он добавил, что туалеты есть на двух пилотируемых кораблях «Союз». Они пристыкован к станции. Их используют в случае крайней необходимости, а космонавты временно использовали подгузники. Через некоторое время неисправности удалось исправить.
Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа итальянец Лука Пармитано.
Ранее в ВМС Украины заявили, что покажут возвращены Россией военные корабли. По словам украинских военных, россияне сняли с судов розетки и унитазы.
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