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Космическая возмездие за украденные унитазы: на МКС сломались туалеты и космонавты надели подгузники, фото: spaceflight

Космическое возмездие за украденные унитазы: на МКС сломались туалеты и космонавты надели подгузники

27 ноя 2019, 17:29
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На Международной космической станции (МКС) сломались туалеты и космонавты надели подгузники.

Об этом стало известно из переговоров космонавтов со специалистами на Земле. Их транслировали на YouTube-канале NASA.

Итальянский космонавт Лука Пармитано рассказал, что в американском сегменте на туалете засветился индикатор неисправности. В российском — сигнализирующий о переполненном баке.

Он добавил, что туалеты есть на двух пилотируемых кораблях «Союз». Они пристыкован к станции. Их используют в случае крайней необходимости, а космонавты временно использовали подгузники. Через некоторое время неисправности удалось исправить.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа итальянец Лука Пармитано.

Ранее в ВМС Украины заявили, что покажут возвращены Россией военные корабли. По словам украинских военных, россияне сняли с судов розетки и унитазы.

Источник: Ракурс


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