Секс-скандал в правительстве: Кабмин уволил Клитину, фигурировавшую в переписке пранкера Джокера, фото — Бабель

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Кабинет министров Украины 27 ноября уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину, которая недавно фигурировала в скандале с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба КМУ. Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, хотя сам министр на заседании отсутствовал.

Напомним, что вокруг Клитиной в ноябре возник один из скандалов новой власти. Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора якобы депутатов от «Слуги народа», в котором утверждалось, что Клитина получила свою должность «через постель».

Позже пранкер Джокер обнародовал соответствующие переписки. Клитина в переписке критиковала некоторые решения босса, вспоминала о «мутках с тендерами на локомотивы» и заявляла даже о готовности возглавить министерство.

Министр Криклий объявил о намерении уволить заместителя и одновременно назвал недопустимыми оскорбления в ее адрес «через пол». После этого Клитина угрожала ему судом. Она также намеревалась судиться с исключенным из СН Поляковым.

В официальной биографии 36-летней Александры Клитиной на сайте Мининфраструктуры указано, что она получила в 2005 году высшее образование в Университете профессионального образования Ларенштайн (Нидерланды). Ее специальность — международный бизнес-менеджмент. В 2005—2015 годах она работала в ряде частных компаний, в том числе, была заместителем руководителя по инвестиционному банкингу группы Univer.

В 2015—2016 годах Клитина была советницей министра инфраструктуры, в 2016—2018 годах — директором группы поддержки реформ в министерстве.