Переписка с Джокером грозит увольнением замминистра инфраструктуры, рассказавшей о мутных тендерах, фото: Минифраструктуры

https://racurs.ua/n129818-perepiska-s-djokerom-grozit-uvolneniem-zamministra-infrastruktury-rasskazavshey-o-mutnyh-tenderah.html

Ракурс

Владислав Криклий, глава Мининфраструктуры, инициировал увольнение своего заместителя Александры Клитиной.

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Поводом для этого решения стала переписка чиновницы с пранкером, который называет себя «Джокером». Руководитель ведомства о своих намерениях заявил в соответствующем ролике.

Он считает, что слова коллеги о якобы коррупции в вопросах «Укрзализныци» должны проверить правоохранители. Самой Клитиной, по его мнению, следует написать заявление об увольнении. По словам Криклия, она планировала воспользоваться ситуацией, чтобы побороться за его должность. На следующем заседании правительства он поставит вопрос об отстранении Клитиной от должности.

Ранее Клитина в переписке с пранкером заявила, что Криклий якобы «отодвинул ее от „Укрзализныци“». По ее словам, руководство «мутит с тендерами».

Напомним, в ноябре депутат Николай Тищенко «слил» разборки внутри фракции «Слуга народа». Переписка с пранкером Джокером спровоцировала скандал.