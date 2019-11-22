Турция возобновила паромное сообщение с оккупированным Крымом, заявили в России

Турция возобновила паромное сообщение с оккупированным Крымом. Фото: ukrainianwall.com

https://racurs.ua/n129813-turciya-vozobnovila-paromnoe-soobschenie-s-okkupirovannym-krymom-smi-rf.html

Ракурс

Турция возобновила паромное сообщение с оккупированным Крымом, которое было прервано в 2017 году.

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Раз в неделю паромы будут курсировать между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, пишет ТАСС со ссылкой на данные российской организации «Южный региональный центр поддержки экспорта».

Оккупанты намерены использовать паромное сообщение для регулярных поставок экспортных грузов.

В феврале 2014 года Верховная Рада официально заявила об оккупации Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Позже в Крыму был проведен незаконный референдум, после чего россияне аннексировали полуостров.

В 2017 году Турция отказалась принимать корабли, выходящие из Крыма, вне зависимости от того, какой флаг реет на их мачте. Но в 2018 году появлялись сведения о том, что Турция планирует возобновить паромное сообщение с оккупированным Крымом.

Как ранее писал «Ракурс», Украина потребует у России компенсацию в размере 1,24 млрд грн за утраченное в крымских портах имущество.