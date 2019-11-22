Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129817-pogoda-v-ukraine-na-23-noyabrya-sinoptiki-obeschaut-do-12-moroza-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 ноября будет довольно прохладная, стоит ожидать существенных морозов.

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В восточных областях и в Киеве будет холоднее всего, здесь ночью прогнозируют до 7−12° ниже нуля. В западных и южных областях 2−5° мороза. В Закарпатской области ожидается ночью 5−7° тепла.

Днем столбики термометров от 0° до 5° тепла. Погода днем будет разнится, в отдельных областях днем ожидается и 1−3° мороза. Ветер ожидается юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 ноября прогнозируется довольно холодная. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, а днем 1−3° ниже нуля.

Во Львове в субботу ночью ожидаются осадки. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем 3−5° тепла.

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 1−3° ниже нуля по Цельсию, днем солнце нагреет воздух до 2−4° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки без существенных осадков. Ночью температура воздуха от 7−9° мороза, а днем ожидается 1−3° выше нуля.

В Харькове в завтрашний выходной синоптики спрогнозировали пасмурную погоду. Ночью температура воздуха от 8−10° мороза, днем от 0° до 2° мороза.

В Карпатах 23 ноября будет относительно тепло, ожидаются дожди Температура воздуха ночью 5−7° тепла, днем 9−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидается в течение суток.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине сегодня будет холодной и ветреной. Ночью ожидалось понижение температуры до 1° ниже нуля, днем — до 3° мороза.