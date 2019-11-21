Синоптики прогнозируют похолодание 22 ноября. Фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n129752-pogoda-v-ukraine-na-22-noyabrya-sinoptiki-prognoziruut-poholodanie-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на 22 ноября будет холодной и ветреной. Ночью ожидается понижение температуры до 12° ниже нуля, днем — до 3° мороза.

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Согласно прогнозам синоптиков, завтрашняя температура воздуха днем в большинстве областей страны будет варьироваться от -3° до +3°. На востоке похолодает до -5° мороза. Ночью в восточных областях температура снизится до 5−12° ниже ноля, информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер усилится, особенно в юго-восточных областях Украины. 21−22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра будут достигать 25−30 м/с, высота волн составит 15−20 дм (в портах 13−15 дм).

Погода в Киеве 22 ноября будет холодной. Ночью температура воздуха опустится до 6−8° мороза, днем до 1−3° ниже ноля. Ожидается сильный восточный ветер.

На территории Львова столбики термометров ночью покажут -1°, днем 2−4° тепла. Ветер юго-восточный.

В Одессе в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха снизится до 1−3° мороза, днем воздух прогреется до 1−3° тепла.

В Днепре ночью температура воздуха от -7° до -9°, а днем ожидается -1°. Ночью и днем без осадков.

В Харькове в ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Ночью температура воздуха от -9° до -11°, днем столбик термометра выше нуля не поднимется.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 октября будет относительно стабильной: только ранним утром возможны небольшие возмущения.

Напомним, 21 ноября синоптики Укргидрометцентра также прогнозировали прохладную погоду без существенных осадков.