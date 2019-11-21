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Синоптики прогнозують похолодання 22 листопада. Фото: «Ракурс»
Погода в Україні на 22 листопада: синоптики прогнозують похолодання (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n129752-pogoda-v-ukrayini-na-22-lystopada-synoptyky-prognozuut-poholodannya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні на 22 листопада буде холодною та вітряною. Вночі очікується зниження температури до 1° нижче нуля, вдень — до 3° морозу.
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Згідно з прогнозами синоптиків, завтрашня температура повітря вдень в більшості областей країни буде варіюватися від -3° до + 3°. На сході похолодає до -5° морозу. Вночі в східних областях температура знизиться до 5−12° нижче нуля, інформує Український гідрометеорологічний центр.
Вітер посилиться, особливо в південно-східних областях України. 21−22 листопада на акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с, висота хвиль складатиме 15−20 дм (в портах 13−15 дм).
Погода в Києві 22 листопада буде холодною. Вночі температура повітря знизиться до 6−8° морозу, вдень до 1−3° нижче нуля. Очікується сильний східний вітер.
На території Львова стовпчики термометрів вночі покажуть -1°, вдень 2−4° тепла. Вітер південно-східний.
В Одесі в п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря знизиться до 1−3° морозу, вдень повітря прогріється до 1−3° тепла.
У Дніпрі вночі температура повітря від -7° до -9°, а вдень очікується -1°. Вночі та вдень без опадів.
У Харкові в найближчу добу прогнозують мінливу хмарність. Вночі температура повітря від -9 ° до -11 °, вдень стовпчик термометра вище нуля не підніметься.
Геомагнітна обстановка в Україні 22 жовтня буде відносно стабільною: тільки рано вранці можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, 21 листопада синоптики Укргідрометцентру також прогнозували прохолодну погоду без істотних опадів.
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