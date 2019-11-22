Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129817-pogoda-v-ukrayini-na-23-lystopada-cynoptyky-obicyaut-do-12-morozu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 листопада буде доволі прохолодна, варто очікувати суттєвих морозів.

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У східних областях та в Києві буде найхолодніше, тут вночі прогнозують до 7−12° нижче нуля. У західних та південних областях 2−5° морозу. В Закарпатській області очікується вночі 5−7° тепла.

Вдень стовпчики термометрів від 0° до 5° тепла. Погода вдень різнитиметься, в окремих областях вдень очікується 1−3° морозу. Вітер очікується південно-східний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 23 листопада прогнозується доволі холодна. Температура повітря вночі 8−10° морозу, а вдень 1−3° нижче нуля.

У Львові у суботу вночі очікуються опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень 3−5° тепла.

В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря 1−3° нижче нуля за Цельсієм, вдень сонце нагріє повітря до 2−4° тепла.

У Дніпрі найближчої доби без істотних опадів. Вночі температура повітря від 7−9° морозу, а вдень очікується 1−3° вище нуля.

У Харкові у завтрашній вихідний синоптики спрогнозували хмарну погоду. Вночі температура повітря від 8−10° морозу, вдень від 0° до 2° морозу.

У Карпатах 23 листопада буде відносно тепло, очікуються дощі Температура повітря вночі 5−7° тепла, вдень 9−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікується впродовж доби.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні сьогодні буде холодною та вітряною. Вночі очікувалося зниження температури до 1° нижче нуля, вдень — до 3° морозу.