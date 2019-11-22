Туреччина відновила поромне сполучення з окупованим Кримом, заявили у Росії

Туреччина відновила поромне сполучення з окупованим Кримом. Фото: ukrainianwall.com

https://racurs.ua/ua/n129813-turechchyna-vidnovyla-poromne-spoluchennya-z-okupovanym-krymom-zmi-rf.html

Ракурс

Туреччина відновила поромне сполучення з окупованих Кримом, яке було перервано в 2017 році.

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Раз на тиждень пороми курсуватимуть між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак, пише ТАСС із посиланням на дані російської організації «Південний регіональний центр підтримки експорту».

Окупанти мають намір використовувати поромне сполучення для постачання експортних вантажів.

У лютому 2014 року Верховна Рада офіційно заявила про окупацію Криму і Севастополя Російською Федерацією. Пізніше в Криму було проведено незаконний референдум, після чого росіяни анексували півострів.

У 2017 році Туреччина відмовилася приймати кораблі, що виходять із Криму, незалежно від того, який прапор майорить на їх щоглі. Але в 2018 році з’являлися дані про те, що Туреччина планує відновити поромне сполучення з окупованих Кримом.

Як раніше писав «Ракурс», Україна вимагатиме у Росії компенсацію в розмірі 1,24 млрд грн за втрачене в кримських портах майно.