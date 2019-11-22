Листування з Джокером загрожує звільненням заступниці міністра інфраструктури, яка розповіла про мутні тендери, фото: Мінінфраструктури

https://racurs.ua/ua/n129818-lystuvannya-z-djokerom-zagrojuie-zvilnennyam-zastupnyci-ministra-infrastruktury-yaka-rozpovila.html

Ракурс

Владислав Криклій, голова Мінінфраструктури, ініціював звільнення свого заступника Олександри Клітіної.

Loading...

Приводом для цього рішення стало листування чиновниці з пранкером, який називає себе «Джокером». Керівник відомства про свої наміри заявив у відповідному ролику.

Він вважає, що слова колеги про нібито корупцію в питаннях «Укрзалізниці» повинні перевірити правоохоронці. Самій Клітіній, на його думку, слід написати заяву про звільнення. За словами Криклій, вона планувала скористатися ситуацією, щоб поборотися за його посаду. На наступному засіданні уряду він поставить питання про її відсторонення.

Раніше Клітіна в листуванні з пранкером заявила, що Криклій нібито «відсунув її від» «Укрзалізниці». За її словами, керівництво «мутить з тендерами».

Нагадаємо, в листопаді депутат Микола Тищенко «злив» розбірки всередині фракції «Слуга народу». Листування з пранкером Джокером спровокувало скандал.