Погода.в Украине. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/n130036-pogoda-v-ukraine-na-28-noyabrya-gidrometcentr-preduprejdaet-o-mokrom-snege-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 ноября ожидается холодной, по всей территории будет наблюдаться снижение температуры. Ночью в западных и восточных областях возможен мокрый снег, днем на западе пройдут дожди.

В западных областях небо будет закрыто тучами. Ночью в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах ожидается мокрый снег. Днем во всех западных областях пройдут дожди, на Закарпатье — сильные. Дневная температура от 2 до 9° тепла, ночью столбик термометра опустится до 0−3°С. Ветер преимущественно южный 5−10 м/с, сообщает Гидрометцентр.

В центре ночь и день пройдут без осадков, будет наблюдаться переменная облачность. Лишь в Житомире днем возможен дождь. Днем воздух прогреется лишь до 2−4° тепла, ночью возможны заморозки от 0 до -3°С. Ветер южный 5−10 м/с.

На юге страны осадков не ожидается, будет наблюдаться небольшая облачность. Днем температура воздуха составит 6−12° тепла, а ночью возможны заморозки от 0 до -2°С. Ветер будет южный 5−10 м/с.

На востоке ожидается переменная облачность. Дневная температура не превысит 2−4° тепла, ночью температура будет от 1° тепла до 1° мороза. В Луганской и Донецкой областях ночью пройдет мокрый снег с дождем. Ветер ожидается южный 5−10 м/с.

Погода в Киеве 28 ноября ожидается без осадков. Днем будет наблюдаться переменная облачность, температура воздуха от 1 до 3° тепла. Ночью прогнозируются заморозки от -1 до -3°С. Ветер южный 5−10 м/с.

Геомагнитная активность 28 ноября ожидается стабильно спокойной. В течение суток возможны лишь незначительные возмущения магнитного поля.

Как ранее писал «Ракурс», власти Лос-Анджелеса подали иск в суд на приложение с прогнозом погоды Weather Channel. Данное приложение обвиняют в обмане пользователей, которых заставляют предоставлять доступ к геолокационной информации.