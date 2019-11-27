Погода в Україні. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n130036-pogoda-v-ukrayini-na-28-lystopada-gidrometcentr-poperedjaie-pro-mokryy-snig-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 28 листопада очікується холодною, по всій території буде спостерігатись зниження температури. Вночі в західних і східних областях можливий мокрий сніг, вдень на заході пройдуть дощі.

У західних областях небо буде закрите хмарами. Вночі в Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях очікується мокрий сніг. Вдень у всіх західних областях пройдуть дощі, на Закарпатті — сильні. Денна температура від 2 до 9° тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 0−3°С. Вітер переважно південний 5−10 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі ніч і день пройдуть без опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність. Лише в Житомирі вдень можливий дощ. Вдень повітря прогріється лише до 2−4° тепла, вночі можливі заморозки від 0 до -3°С. Вітер південний 5−10 м/с.

На півдні країни опадів не очікується, буде спостерігатись мінлива хмарність. Вдень температура повітря складе 6−12° тепла, а вночі можливі заморозки від 0 до -2°С. Вітер буде південний 5−10 м/с.

На сході очікується мінлива хмарність. Денна температура не перевищить 2−4° тепла, вночі температура буде від 1° тепла до 1° морозу. У Луганській і Донецькій областях вночі пройде мокрий сніг із дощем. Вітер очікується південний 5−10 м/с.

Погода в Києві 28 листопада очікується без опадів. Вдень спостерігатиметься мінлива хмарність, температура повітря від 1 до 3° тепла. Вночі прогнозуються заморозки від -1 до -3°С. Вітер південний 5−10 м/с.

Геомагнітна активність 28 листопада очікується стабільно спокійною. Протягом доби можливі лише незначні зміни магнітного поля.

Як раніше писав «Ракурс», влада Лос-Анджелеса подала позов до суду на додаток із прогнозом погоди Weather Channel. Цей додаток звинувачують в обмані користувачів, яких змушують надавати доступ до геолокаційної інформації.