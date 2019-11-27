«Нормандська» зустріч: Зеленський розповів про очікування, фото: reuters

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Ракурс

«Нормандська» зустріч не принесе «великих перемог».

Володимир Зеленський, президент України, не очікує від неї результатів. Про це повідомляє «Delfi».

Український лідер хоче чіткого розуміння від зустрічі, як зупинити війну на Донбасі. На його думку, серйозних результатів не буде. Лідери України, Франції, Німеччини і Росії планують зустрітись 9 грудня.

Він нагадав, що остання зустріч відбулась у 2016 році. Сам факт обговорення конфлікту на Донбасі на такому рівні президент вважає «досягненням».

Я хочу чіткого розуміння, як президент України, країни, яка воює, коли ми зможемо і як ми можемо насправді зупинити цю війну, — заявив Зеленський.

Зеленський не підтвердив інформацію про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що в разі необхідності зустрінеться і з Путіним, і з лідерами Франції та Німеччини.

Раніше Зеленський заявив, що говоритиме про конкретні терміни припинення війни на Донбасі. Він вважає, що слід домовлятися про конкретні дати.