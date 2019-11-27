«Нормандская» встреча: Зеленский рассказал об ожиданиях, фото: reuters

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Ракурс

«Нормандская» встреча не принесет «больших побед».

Владимир Зеленский, президент Украины, не ожидает от нее результатов. Об этом сообщает «Delfi».

Украинский лидер хочет четкого понимания от встречи, как остановить войну на Донбассе. По его мнению, серьезных результатов не будет. Лидеры Украины, Франции, Германии и России планируют встретиться 9 декабря.

Он напомнил, что последняя встреча состоялась в 2016 году. Сам факт обсуждения конфликта на Донбассе на таком уровне президент считает «достижением».

Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы сможем и как мы можем на самом деле остановить эту войну, — заявил Зеленский.

Зеленский не подтвердил информацию о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что в случае необходимости встретится и с Путиным, и с лидерами Франции и Германии.

Ранее Зеленский заявил, что говорить о конкретных сроках прекращения войны в Донбассе. Он считает, что следует договариваться о конкретных датах.