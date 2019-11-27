Медицинская реформа: в Кабмине определились, что будет бесплатным в больницах в 2020 году

Медицинская реформа: в правительстве определились, что будет бесплатным в больницах в 2020 году, фото - Информат

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Правительство в очередной раз пообещало сделать большинство медицинских услуг в Украине бесплатными для людей. Во вторник, 27 ноября, на заседании Кабинета министров приняли Программу медицинских гарантий, которая начинает второе звено медицинской реформы.

Как говорится в сообщении руководителя Кабмина Алексея Гончарука, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы по оказанию экстренной медицинской помощи, вторичной (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач), третичной (сложные заболевания — онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период), паллиативной (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов), а также медицинской реабилитации.

Бесплатным обещали сделать также лечение детей до 16 лет и медицинскую помощь в связи с родами.

Для введения таких изменений до 1 апреля 2020 года все медицинские учреждения обязаны заключить договора с Национальной службой здоровья (через нее государство будет финансировать предоставление этих услуг).

Профильный министр Звездная Скалецкая рассказала, что в типовых договорах между НСЗУ и учреждениями здравоохранения зафиксируют пакеты медицинских услуг для людей и требования для медицинских учреждений, которые они должны выполнить, чтобы получать средства из национального бюджета. Речь идет о специалистах, оборудовании, количестве пациентов, которые они обслуживают.

Реформа финансирования из госбюджета медицинских услуг предусматривает принцип «деньги ходят за пациентом». Его стремятся достичь с помощью использования глобального бюджета, платы за услугу, оплаты за пролеченный случай и кавитационной ставки.

Перед Министерством здравоохранения поставили четыре ключевых задачи: