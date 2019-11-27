Медична реформа: в уряді визначилися, що буде безкоштовним в лікарнях у 2020 році

Медична реформа: в уряді визначилися, що буде безкоштовним в лікарнях у 2020 роціhttps://racurs.ua/ua/n130034-medychna-reforma-v-uryadi-vyznachylysya-scho-bude-bezkoshtovnym-v-likarnyah-u-2020-roci.htmlРакурс
Уряд вкотре пообіцяв зробити більшість медичних послуг в Україні безкоштовними для людей. У вівторок, 27 листопада, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили Програму медичних гарантій, яка започатковує другу ланку медичної реформи.
Як йдеться у повідомленні керівника Кабміну Олексія Гончарука, із 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання екстреної медичної допомоги, вторинної (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар), третинної (складні захворювання — онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період), паліативної (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів), а також медичної реабілітації.
Безкоштовним обіцяли зробити також лікування дітей до 16 років та медичну допомога у зв’язку з пологами.
Для запровадження таких змін 1 квітня 2020 року усі медичні заклади зобов’язані укласти договори з Національною службою здоров’я (через неї держава фінансуватиме надання цих послуг).
Профільний міністр Зоряна Скалецька розповіла, що в типових договорах між НСЗУ та закладами охорони здоров’я зафіксують пакети медичних послуг для людей та вимоги для медичних закладів, які вони повинні виконати, щоб отримувати кошти з національного бюджету. Йдеться про фахівців, обладнання, кількість пацієнтів, які вони обслуговують.
Реформа фінансування з держбюджету медичних послуг передбачає принцип «гроші ходять за пацієнтом». Його прагнуть досягнути через використання глобального бюджету, плати за послугу, оплати за пролікований випадок і кавітаційної ставки.
Перед Міністерством охорон здоров’я поставили чотири ключових завдання:
розроблення державної стратегії до 2030 року з протидії ВІЛ/СНІД, тубуркульозу та вірусним гепатитам;
стратегія розвитку імунопрофілактики до 2022 року (досягнення імунізації 95% населення);
збільшення обсягів амбулаторного лікування туберкульозу, коли люди лікуються там, де їм зручно і зменшення тривалості перебування хворих на туберкульоз в стаціонарах;
стратегія розвитку та забезпечення біологічної безпеки до 2025 року, зокрема, створення мобільних формувань для реагування на біологічні загрози.