Реформа медицини в Україні. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/2492-ministr-ohorony-zdorov-ya-pro-plany-moz-i-pro-te-chy-tryvatyme-reforma-medycyny-suprun.html

Ракурс

Чи буде нинішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я слідувати в реформі медицини алгоритму, визначеному Уляною Супрун? Або ж триває пошук іншої моделі? Це перше запитання, поставлене міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій на сьогоднішній прес-конференції в Житомирі.

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Запитання може побити всі рекорди, а ось що ховається під «реформою Супрун» — тут вже що підкаже уява того, хто його ставить. Цього разу під реформою в медицині від колишньої глави МОЗ розуміли британську систему охорони здоров'я. То що ж, бути чи не бути Британії в Україні?

Британська система охорони здоров'я і реформа медицини в Україні

«Я не знаю, про що начертане Супрун ви говорите! — відповіла Зоряна Скалецька. — Рішення щодо розподілу фінансування, поділ на первинку та вторинку, перехід з медичної субвенції на утримання бюджетних установ на договори з надання медичної допомоги були прийняті і окреслені ще в указі президента Кучми 2000 року. В пілотних проектах уряду Азарова за керівництва Акімової. Сьогоднішні кроки ідуть в тій самій історичній парадигмі за останні 20 років. Тобто сьогодні продовжується те, що було давно окреслено».

А от що стосується Великої Британії та реформи медицини, то, за словами міністра, «говорити, що сьогодні ми можемо повністю відтворити лише модель фінансування з бюджету, без додаткових фінансових інструментів, поки що не на часі».

Отже, з квітня 2020 року на нас чекає Програма медичних гарантій. Затвердити обіцяють постановою Кабміну до кінця року. «Це буде те, що держава 100% проплачує, гарантоване державою. Наступного року ми запропонуємо додатково модель медичного страхування. Це буде додатком до Програми медичних гарантій, щоб отримати максимальний обсяг медичної допомоги. Ми говоримо швидше про добровільне страхування, котре так само існує і в Великій Британії», — зауважує Зоряна Скалецька.

Трансплантація, турбота про медсестер та довідки в басейн — реформа в медицині

За словами очільниці МОЗ, одне із серйозних завдань — розвиток і запуск, проведення трансплантацій кісткового мозку та пересадки органів. «Це дуже амбітно, але ми бачимо, що в нас є фахівці, заклади, котрі готові це робити. Ще потрібно розробити 54 підзаконних акти. Оснастити хоча б певну кількість баз забору органів необхідним обладнанням. Перепоною є значний обсяг роботи. Бажання і фахівці є», — зазначила міністр. Темі трансплантації в Україні «Ракурс» присвятив чимало статей.

Наступного року у МОЗ обіцяють звернути увагу на медсестер, адже їх в Україні дефіцит. «2020 рік буде роком медсестринства. Ми повинні вирішити, які кроки потрібно вживати, щоб підготовка та кількісне забезпечення, умови праці, роль медсестри в наданні медичної допомоги були переглянуті. Адже сьогодні у світі це зовсім інша роль».

Ще один важливий акцент від міністра — запуск єдиної закупівельної організації. У МОЗ також обіцяють наступного року вирішити проблему з доступом до ліків і лікарів первинної ланки в сільській місцевості.

Ну а завсідників басейнів міністр порадувала обіцянкою в найближчому майбутньому скасувати довідки в басейн, а також багато інших «зайвих довідок».

За різними дослідженнями, 50% всіх витрат на сферу охорони здоров'я йде з кишень українців. Проблему не вирішити кавалерійським наскоком. Наступного року за допомогою Програми медичних гарантій, розширення переліку «Доступних ліків» це навантаження спробують трохи зменшити. А за три-п'ять років (судячи зі слайда, представленого Скалецькою) на неформальні платежі припадатиме 7%. Завдяки все тому ж самому гарантованому державою переліку безкоштовної допомоги, зниженню цін на ліки... Ну і за умови добровільного медичного страхування. Подробиці наразі невідомі.