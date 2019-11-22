Реформа медицины в Украине. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Фото: Facebook

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Ракурс

Будет ли нынешнее руководство Минздрава следовать в реформе медицины алгоритму, начертанному Ульяной Супрун? Или же идет поиск другой модели? Это первый вопрос, заданный министру здравоохранения Зоряне Скалецкой на сегодняшней пресс-конференции в Житомире.

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Вопрос может побить все рекорды, а вот что скрывается под «реформой Супрун» — здесь уж что подскажет воображение задающего. В этот раз под реформой в медицине от бывшей главы Минздрава понимали британскую систему здравоохранения. Так что ж, быть или не быть Британии в Украине?

Британское здравоохранение и реформа медицины в Украине

«Я не знаю, о чем начертанном Супрун вы говорите! — ответила Зоряна Скалецкая. — Решение о распределении финансирования, разделение на первичку и вторичку, переход с медицинской субвенции на содержание бюджетных учреждений на договоры по оказанию медицинской помощи были приняты и намечены еще в указе президента Кучмы 2000 года. В пилотных проектах правительства Азарова при руководстве Акимовой. Сегодняшние шаги идут в той же исторической парадигме за последние 20 лет. То есть сегодня продолжается то, что было давно обозначено».

А вот что касается Великобритании и реформы медицины, то, по словам министра, «говорить, что сегодня мы можем полностью воспроизвести только модель финансирования из бюджета, без дополнительных финансовых инструментов, пока не время».

Итак, с апреля 2020 года нас ждет Программа медицинских гарантий. Утвердить обещают постановлением Кабмина до конца года. «Это будет то, что государство 100% проплачивает, гарантированное государством. В следующем году мы предложим дополнительно модель медицинского страхования. Это будет приложением к Программе медицинских гарантий, чтобы получить максимальный объем медицинской помощи. Мы говорим скорее о добровольном страховании, которое также существует и в Великобритании», — замечает Зоряна Скалецкая.

Трансплантация, забота о медсестрах и справки в бассейн — реформа в медицине

По словам главы Минздрава, одна из серьезных задач — развитие и запуск, проведение трансплантаций костного мозга и пересадки органов. «Это очень амбициозно, но мы видим, что у нас есть специалисты, учреждения, которые готовы это делать. Еще нужно разработать 54 подзаконных акта. Оснастить хотя бы определенное количество баз забора органов необходимым оборудованием. Преградой является значительный объем работы. Желание и специалисты есть», — отметила министр. Теме трансплантации в Украине «Ракурс» посвятил много статей.

В следующем году в Минздраве обещают обратить внимание на медсестер, ведь их в Украине дефицит. «2020 год будет годом медсестринства. Мы должны решить, какие шаги нужно предпринять, чтобы подготовка и количественное обеспечение, условия труда, роль медсестры в оказании медицинской помощи были пересмотрены. Ведь сегодня в мире это совсем другая роль».

Еще один важный посыл от министра — запуск единой закупочной организации. В Минздраве также обещают в следующем году решить проблему с доступом к лекарствам и врачам первичного звена в сельской местности.

Ну а завсегдатаев бассейнов министр порадовала обещанием в ближайшем будущем отменить справки в бассейн, а также много других «лишних справок».

По различным исследованиям, 50% всех расходов на сферу здравоохранения идет из карманов украинцев. Проблему не решить кавалерийским наскоком. В следующем году с помощью Программы медицинских гарантий, расширения перечня «Доступных лекарств» эту нагрузку попытаются немного уменьшить. А через три-пять лет (судя по слайду, представленному Скалецкой) на неформальные платежи придется 7%. Благодаря все тому же гарантированному государством перечню бесплатной помощи, снижению цен на лекарства... Ну и при условии добровольного медицинского страхования. Подробности пока неизвестны.