Ликвидация МСЭК: Ляшко рассказал о планах Минздрава

https://racurs.ua/n200514-likvidaciya-msek-lyashko-rasskazal-o-planah-minzdrava.html

Ракурс

Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на прес-конфренції 23 жовтня сказав, що вже звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності комісій.

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Перед цим уряд доручив МОЗ зібрати всі документи, щоб завершити реформу ліквідації відомства та запровадити нову модель.

За словами Ляшка, в Україні наразі працює понад 350 МСЕК. Він вважає, що керівники МСЕК не мають у подальшому обіймати керівні посади в інших лікарнях

Раніше очільник Каміну Денис Шмигаль розповів, що медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю.

За його словами, вона буде цифровою та повністю прозорою. Для цього до 1 листопада міністр охорони здоров’я має внести всі необхідні нормативні документи та законопроєкти для цього на розгляд уряду.

Президент України після засідання РНБО видав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року. Документ також передбачає зміни до Кримінального Кодексу України, які визначали б голову та МСЕК суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.