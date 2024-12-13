Масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ объявил командующий Михаил Драпатый

https://racurs.ua/n202116-masshtabnuu-transformaciu-suhoputnyh-voysk-obyavil-novyy-komanduuschiy-drapatyy.html

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В Сухопутних військах ЗСУ стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України.

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Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Початок цих змін оголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий на ставці Верховного Головнокомандувача у четвер, 12 грудня:

Сухопутні війська Збройних сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги", — наголосив генерал-майор Михайло Драпатий.

Він додав, що оголошені зміни мають повну підтримку з боку верховного головнокомандувача Збройних сил, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони та громадянським суспільством: волонтерами та благодійними фондами.

Що і як саме зміниться у найбільшій структурній частині Збройних сил України, якою є Сухопутні війська

Військова підготовка: йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

Навички та вміння нашої основи — піхотинця — мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті, — пояснює Михайло Драпатий.

Рекрутинг та соціальна підтримка: у Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.

Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Оптимізація управлінських процесів

Потрібна «маневреність та ефективність» в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Драпатий запевняє, що першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська.