Реформировать таможню правительство назначило гендиректора «Укрпочты»

https://racurs.ua/n201813-reformirovat-tamojnu-pravitelstvo-naznachilo-gendirektora-ukrpochty.html

Ракурс

Рішенням уряду Альону Шкрум призначили першою заступницею міністра розвитку громад та територій України.

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Раніше Рада позбавила Шкрум депутатського мандату на її прохання.

Водночас Ігоря Смілянського призначили урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Про це 3 грудня повідомив постійний представник Кабміну у Раді Мельничук.

Смілянський — генеральний директор «Укрпошти».

Парламент на засіданні 19 вересня ухвалив у цілому законопроєкт про реформування Державної митної служби. Це структурний маяк МВФ.