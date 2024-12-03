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Ракурс
Реформировать таможню правительство назначило гендиректора «Укрпочты»

Реформировать таможню правительство назначило гендиректора «Укрпочты»

3 дек 2024, 19:06
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Рішенням уряду Альону Шкрум призначили першою заступницею міністра розвитку громад та територій України.


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Раніше Рада позбавила Шкрум депутатського мандату на її прохання.

Водночас Ігоря Смілянського призначили урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Про це 3 грудня повідомив постійний представник Кабміну у Раді Мельничук.

Смілянський — генеральний директор «Укрпошти».

Парламент на засіданні 19 вересня ухвалив у цілому законопроєкт про реформування Державної митної служби. Це структурний маяк МВФ.

Источник: Ракурс


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