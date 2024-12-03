Ракурсhttps://racurs.ua/
Реформувати митницю уряд призначив гендиректора "Укрпошти"
Реформувати митницю уряд призначив гендиректора «Укрпошти»https://racurs.ua/ua/n201813-reformuvaty-mytnycu-uryad-pryznachyv-gendyrektora-ukrposhty.htmlРакурс
Рішенням уряду Альону Шкрум призначили першою заступницею міністра розвитку громад та територій України.
.
Раніше Рада позбавила Шкрум депутатського мандату на її прохання.
Водночас Ігоря Смілянського призначили урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Про це 3 грудня повідомив постійний представник Кабміну у Раді Мельничук.
Смілянський — генеральний директор «Укрпошти».
Парламент на засіданні 19 вересня ухвалив у цілому законопроєкт про реформування Державної митної служби. Це структурний маяк МВФ.