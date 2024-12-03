Громадяни у 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік

Верховна Рада 3 грудня прийняла за основу урядовий законопроєкт № 12076 щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік.

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Він, зокрема, передбачає такі новації:

Громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ, — так прокоментував ухвалення закону у першому читанні міністр оборони Рустем Умєров.