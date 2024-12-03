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Граждане в 17 лет будут автоматически становиться на военный учет
Граждане в 17 лет будут автоматически становиться на военный учетhttps://racurs.ua/n201812-grajdane-v-17-let-budut-avtomaticheski-stanovitsya-na-voennyy-uchet.htmlРакурс
Верховна Рада 3 грудня прийняла за основу урядовий законопроєкт № 12076 щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік.
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Він, зокрема, передбачає такі новації:
- юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, або особистого прибуття до відповідного ТЦК та СП;
- командири військових частин, керівник розвідувального органу, керівники Центрального управління або регіонального органу СБУ матимуть право видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період — в день призову та зарахування до списків військової частини;
- жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби — беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
Громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ, — так прокоментував ухвалення закону у першому читанні міністр оборони Рустем Умєров.
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