Три тысячи военнослужащих вернулись на службу из СОЧ за последние 72 часа

https://racurs.ua/n201811-tri-tysyachi-voennoslujaschih-vernulis-na-slujbu-iz-soch-za-poslednie-72-chasa.html

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Близько трьох тисяч військовослужбовців повернулися на службу з СЗЧ за останні 72 години.

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Про це 3 грудня на брифінгу в Міноборони повідомив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук.

Він уточнив, що військові поновилися на службі відповідно до алгоритму, передбаченого законом про добровільне повернення тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертирував, що набув чинності 29 листопада.

Мають місце випадки непорозуміння й неправильної кваліфікації командиром дій військового:

Непокора, невиконання наказу — і відправляють їх у СЗЧ.

Раніше в ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

Нагадаємо, військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон № 4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

Під час дії воєнного стану:

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини/місця проходження служби й добровільно повернулись (не пізніше 01.01.2025 р.), зможуть продовжити військову службу.

р.), зможуть продовжити військову службу. Тоді військова служба/дія контракту продовжується.

Також поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

З моменту продовження служби поновлюються пільги й соціальні гарантії, встановлені законодавством.

Реалізація закону не призведе до звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності.